İstanbul'da 2 yaşındaki çocuk 6. kattan düştü mucize şekilde kurtuldu!

6. kattan düşüyor burnu bile kanamıyor

Çocuğun dedesi Faik Karagöz yaşananları anlatarak şöyle konuştu: "Bebeğimiz 2 yaşında. Dubleks katta annesinin yanında oyuncaklar ile oynarken kapı zili çalıyor. Gelinim kapıyı açmaya gittiği sırada, bu da sehpanın üzerine çıkıyor. 6. kattan arabanın içine düşüyor. Arabanın camına çarpıyor. Bu Allah'ın büyük bir hikmeti. Komşular görüyor arabadan çıkartıp kucağına alıyor. Yan binada inşaat çalışması var oradaki işçiler yardımına koşup hastaneye getiriyor."