İstanbul'da 2 yaşındaki çocuk 6. kattan düştü mucize şekilde kurtuldu!
İSTANBUL Sultangazi 2 yaşındaki Selim Karagöz, 6. kattaki evlerinden önce park halindeki otomobil ön camına oradan da aracın koltuğuna düştü. Hastaneye kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Sultangazi'de, 6. kattan düşen 2 yaşındaki çocuk, park halindeki otomobil ön camından koltuğunun üzerine düştü. Hastaneye kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, çocuğun dedesi Faik Karagöz, "6. kattan düşüp önce cama çarpıyor sonra koltuğun üzerine düşüyor. Burnu bile kanamadan kurtuluyor. Allah'ın büyük bir hikmeti" dedi.
Olay, Esentepe Mahallesi'nde geçtiğimiz Cuma günü 13.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, 2 yaşındaki Selim Karagöz, 6. katta çıktığı sehpa üzerinden dengesini kaybederek, park halindeki otomobil ön camına çarpıp camı kırarak, otomobilin ön yan koltuğunun üzerine düştü.
Çevredeki vatandaşlar tarafından apar topar hastaneye kaldırılan çocuk tedavi altına alındı. Hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavi edilen Selim Karagöz tedavisinin ardından normal servise alındı. Mucizevi bir şekilde kurtulan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
6. kattan düşüyor burnu bile kanamıyor
Çocuğun dedesi Faik Karagöz yaşananları anlatarak şöyle konuştu: "Bebeğimiz 2 yaşında. Dubleks katta annesinin yanında oyuncaklar ile oynarken kapı zili çalıyor. Gelinim kapıyı açmaya gittiği sırada, bu da sehpanın üzerine çıkıyor. 6. kattan arabanın içine düşüyor. Arabanın camına çarpıyor. Bu Allah'ın büyük bir hikmeti. Komşular görüyor arabadan çıkartıp kucağına alıyor. Yan binada inşaat çalışması var oradaki işçiler yardımına koşup hastaneye getiriyor."