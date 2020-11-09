İstanbul'da 2 ilçe incelendi! Depremde her 5 binadan biri yıkılacak

"Biz binalara girerek hızlı tarama yöntemleriyle risk olasılıklarını ortaya çıkarıyoruz. Çok riskli yapılar elbette yıkılıp yeniden yapılmak zorunda. Bazı binalar gerçekten ayakta zor duruyor şekilde çıkıyor." Bazıları güçlendirilebilir durumda. Yenileme ve güçlendirme modelleri üzerindeki çalışmalar devam ettiği için sonuçları şu an vatandaşlarımızla paylaşmıyoruz. Bunlar tamamlandığında halkımızla paylaşacağız.”