İstanbul'da 2 ilçe incelendi! Depremde her 5 binadan biri yıkılacak
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Avcılar ve Silivri’de gerçekleştirdiği yapı tarama testi, incelenen 500 binanın yüzde 20’sinin yıkılma riski barındırdığını ortaya koydu. Bazı bina sakinlerinin ise tarama çalışmasına ‘Yıkım kararı çıkar’ diye izin vermediği öğrenildi.
İzmir’in Seferihisar açıklarında meydana gelen deprem sonrası gözler olası bir depremin beklendiği İstanbul’a çevrildi. Uzmanlar, önlem alınmadığı takdirde kentte binlerce binanın yıkılacağını belirtirken İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) de, o binalara yönelik tarama çalışmalarına başladı. Avcılar ve Silivri ilçelerinde 2000 yılından önce yapılmış 500 konut, yapı tespit taramasından geçti.
Milliyet'in haberine göre, analiz amaçlı yapılan tarama çalışmasında binaların yüzde 20’sinin risk barındırdığının tespit edildiğini söyleyen İBB Deprem Risk Yönetimi Kentsel İyileştirme Daire Başkanı Tayfun Kahraman, bazı binalara konut sahiplerinin karşı çıkmasıyla tarama yapılamadığını söyledi.
İstanbul’da 790 bin binada yapı tespit taraması yapacaklarını belirten Kahraman, çalışmayla ilgili şu bilgileri paylaştı: “Amacımız görev süremiz boyunca 39 ilçeyi bitirmek. Şu an Avcılar Denizköşkler ve Silivri Merkez Mahallesi’nde 17 Ağustos depreminden önce yapılmış binaları tarıyoruz. Bu binalar potansiyel olarak risk barındırıyorlar."
"Biz binalara girerek hızlı tarama yöntemleriyle risk olasılıklarını ortaya çıkarıyoruz. Çok riskli yapılar elbette yıkılıp yeniden yapılmak zorunda. Bazı binalar gerçekten ayakta zor duruyor şekilde çıkıyor." Bazıları güçlendirilebilir durumda. Yenileme ve güçlendirme modelleri üzerindeki çalışmalar devam ettiği için sonuçları şu an vatandaşlarımızla paylaşmıyoruz. Bunlar tamamlandığında halkımızla paylaşacağız.”