İstanbul'da 16 saatlik su kesintisi! İSKİ'den açıklama geldi
İSTANBUL'da su kesintisi yapılacak. Anadolu yakasında Maltepe, Sultanbeyli ve Sancaktepe'nin bazı mahallelerinde yarın ve perşembe günü 16 saatlik su kesintisi uygulanacak. İşte İSKİ'nin açıklaması...
İstanbul'da bazı ilçelerde yarın ve perşembe günü 16 saat su verilmeyecek.
16
İSKİ'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Sultanbeyli Baraj Yolu ve Eşref Bitlis Caddesi’nde yer alan isale hattı deplase bağlantılarının yapılacağı belirtildi.
26
Açıklamada "30 Haziran 2021 Çarşamba günü 10.00 ile 1 Temmuz 2021 Perşembe günü 02.00 saatleri arasında, 16 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir." denildi.
36
Su kesintisinin Sultanbeyli'nin tüm mahallelerinde,
46