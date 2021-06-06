İstanbul'da 14 mahallede seçim heyecanı! 11 kadın 62 muhtar adayı yarışıyor

Ölüm ya da farklı nedenlerle muhtarlıkları düşen mahalle ve köylerde Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından bugün ara seçimler yapılıyor. Türkiye genelinde 753 yerde sandığa gidilecek seçimde, İstanbul'da da 14 mahalle yeni muhtarlarını belirleyecek.