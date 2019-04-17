İstanbul'da 10'uncu kattan düşen kadın hayatını kaybetti
İSTANBUL Esenyurt'ta 15 katlı bir rezidansın 10. katında bulunan dairenin camından düşen kadın hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.
İhlas Haber Ajansı
İSTANBUL Esenyurt'ta bir kadın 15 katlı rezidansın 10'uncu katında bulunan dairesinin camından düşerek hayatını kaybetti.
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Barbaros Hayrettinpaşa Mahallesinde bulunan 15 katlı bir rezidansta meydana gelen olayda; adının Şöhret Ş. olduğu öğrenilen 39 yaşındaki kadın 10'uncu kattan giriş katta bulunan balkonuna düştü.
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Çevredeki vatandaşlar sesi duyunca hemen cama çıktı.
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Yerde kadının hareketsiz yattığını gören çevredeki vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.
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