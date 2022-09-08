İstanbul'da 10 saatlik su kesintisi! İSKİ planlı kesintileri duyurdu 8 Eylül'de 12 ilçede sular kesilecek

İstanbul'da planlı su kesintileri var. İSKİ 8 Eylül yani bugün su kesintisi uygulanacak olan ilçeleri ve mahalleleri açıkladı.

Arnavutköy





Etkilenen Mahalleler:Mehmet Akif Ersoy Mah

Çalışmanın tahmini olarak 8.9.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.