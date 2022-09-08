İstanbul'da 10 saatlik su kesintisi! İSKİ planlı kesintileri duyurdu 8 Eylül'de 12 ilçede sular kesilecek
İSTANBUL'da bugün 12 ilçede sular kesilecek. İSKİ 8 Eylül 2022 tarihinde Avcılar, Esenyurt, Beykoz dahil 12 ilçede planlı kesintiye gitti. Esenyurt ve Avcılar'da kesintinin 10 saati aşacağı bildirildi.
İstanbul'da planlı su kesintileri var. İSKİ 8 Eylül yani bugün su kesintisi uygulanacak olan ilçeleri ve mahalleleri açıkladı.
Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler:Mehmet Akif Ersoy Mah
Çalışmanın tahmini olarak 8.9.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Avcılar
Etkilenen Mahalleler :Yeşilkent Mh
Başlama Tarihi:08.09.2022 00:03
Çalışmanın tahmini olarak 8.9.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Başakşehir
Etkilenen Mahalleler :Bahçeşehir 1Kısım Mah
Çalışmanın tahmini olarak 8.9.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Beykoz
Etkilenen Mahalleler: Yalıköy Mah,Merkez Mah
Çalışmanın tahmini olarak 8.9.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.