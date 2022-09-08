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İstanbul'da 10 saatlik su kesintisi! İSKİ planlı kesintileri duyurdu 8 Eylül'de 12 ilçede sular kesilecek

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İstanbul'da 10 saatlik su kesintisi! İSKİ planlı kesintileri duyurdu 8 Eylül'de 12 ilçede sular kesilecek

İSTANBUL'da bugün 12 ilçede sular kesilecek. İSKİ 8 Eylül 2022 tarihinde Avcılar, Esenyurt, Beykoz dahil 12 ilçede planlı kesintiye gitti. Esenyurt ve Avcılar'da kesintinin 10 saati aşacağı bildirildi.

İstanbul'da 10 saatlik su kesintisi! İSKİ planlı kesintileri duyurdu 8 Eylül'de 12 ilçede sular kesilecek

İstanbul'da planlı su kesintileri var. İSKİ 8 Eylül yani bugün su kesintisi uygulanacak olan ilçeleri ve mahalleleri açıkladı. 

Arnavutköy

Etkilenen Mahalleler:Mehmet Akif Ersoy Mah

Çalışmanın tahmini olarak 8.9.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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İstanbul'da 10 saatlik su kesintisi! İSKİ planlı kesintileri duyurdu 8 Eylül'de 12 ilçede sular kesilecek

Avcılar

Etkilenen Mahalleler :Yeşilkent Mh

Başlama Tarihi:08.09.2022 00:03
 Çalışmanın tahmini olarak 8.9.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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İstanbul'da 10 saatlik su kesintisi! İSKİ planlı kesintileri duyurdu 8 Eylül'de 12 ilçede sular kesilecek

Başakşehir

Etkilenen Mahalleler :Bahçeşehir 1Kısım Mah

Çalışmanın tahmini olarak 8.9.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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İstanbul'da 10 saatlik su kesintisi! İSKİ planlı kesintileri duyurdu 8 Eylül'de 12 ilçede sular kesilecek

Beykoz

Etkilenen Mahalleler: Yalıköy Mah,Merkez Mah

Çalışmanın tahmini olarak 8.9.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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