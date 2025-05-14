İstanbul'da 10 bin TL'nin altında ev yok! İşte il il kira fiyatları

KİRA FİYATLARI 10 BİN TL’Yİ AŞTI

İstanbul Gayrimenkul Değerleme tarafından paylaşılan güncel verilere göre, Türkiye genelinde kiralık konutların ortalama fiyatı 20 bin TL seviyesine yükseldi. Özellikle büyükşehirlerde bu rakam daha da yukarı çıkıyor. İstanbul'da ortalama kira bedeli 26 bin 500 TL’ye ulaşırken; Muğla, İzmir ve Ankara gibi şehirlerde ise bu rakam 23 bin TL ile 26 bin TL arasında değişiyor.