İstanbul'da 10 bin TL'nin altında ev yok! İşte il il kira fiyatları
Türkiye’de ev kiraları her geçen gün hızla yükselmeye devam ediyor. Artık 10 bin TL’nin altında kiralık ev bulmak neredeyse imkânsız hale geldi. En yüksek kira bedelleri İstanbul, Muğla ve İzmir’de görülürken, en uygun kiralık evler ise Kilis, Muş ve Kars gibi şehirlerde bulunabiliyor. Peki kira fiyatlarının bu kadar yüksek olmasının sebebi nedir? İşte detaylar…
Kira artışları Türkiye genelinde artık istisnai değil, kalıcı bir tabloya dönüştü. 2025 Nisan ayı verilerine göre, ülkenin dört bir yanında kiralık konutların ortalama bedelleri 10 bin TL sınırını aşmış durumda.
KİRA FİYATLARI 10 BİN TL’Yİ AŞTI
İstanbul Gayrimenkul Değerleme tarafından paylaşılan güncel verilere göre, Türkiye genelinde kiralık konutların ortalama fiyatı 20 bin TL seviyesine yükseldi. Özellikle büyükşehirlerde bu rakam daha da yukarı çıkıyor. İstanbul'da ortalama kira bedeli 26 bin 500 TL’ye ulaşırken; Muğla, İzmir ve Ankara gibi şehirlerde ise bu rakam 23 bin TL ile 26 bin TL arasında değişiyor.
Ancak kira artışı sadece büyükşehirlerle sınırlı kalmadı. Kilis, Muş, Kars, Burdur ve Aksaray gibi daha küçük illerde dahi ortalama kiralar 10 bin TL'nin altına düşmüyor. Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, bu şehirlerde kira bedelleri 10 bin ila 12 bin 500 TL aralığında seyrediyor.
Uzmanlara göre bu durum, kiralık konut arzının yetersizliği, artan inşaat maliyetleri ve ekonomik belirsizliklerle birlikte değerlendirildiğinde, uzun vadeli bir konut krizi riskini de beraberinde getiriyor.