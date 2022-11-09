İstanbul'a yoğun kar geliyor! Çok fena olacak uzmanı tarihi söyledi buz gibi havaya hazır olun

Kasım ayının ortası ile birlikte soğuklar kendini hissettirecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden günlük hava durumuna ilişkin yapılan açıklamada "Doğu Anadolu’nun batısı, Güneydoğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Sinop, Tokat, Erzurum, Ardahan, Van, Hakkari, Şırnak ve Diyarbakır çevrelerinde yağış, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ve Erzurum çevreleri ile Van'ın kuzeyinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi bekleniyor." denildi. İklim Bilimci Dr. Okan Bozyurt, Kasım ayının 14’ü veya 15’i gibi Sibirya dan soğuk ve yağışlı sistemin gelmesini beklediğini belirtti. Bozkurt şunları söyledi: