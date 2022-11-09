İstanbul'a yoğun kar geliyor! Çok fena olacak uzmanı tarihi söyledi buz gibi havaya hazır olun
Yaz günlerini aratmayan güneşli hava yerini sağanak yağışa ardından da kar yağışına bırakacak. Uzman isim İstanbul'da yoğun kar yağışı görüleceğini açıkladı. Bugün hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji'den yapılan açıklama...
Kasım ayının ortası ile birlikte soğuklar kendini hissettirecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden günlük hava durumuna ilişkin yapılan açıklamada "Doğu Anadolu’nun batısı, Güneydoğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Sinop, Tokat, Erzurum, Ardahan, Van, Hakkari, Şırnak ve Diyarbakır çevrelerinde yağış, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ve Erzurum çevreleri ile Van'ın kuzeyinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi bekleniyor." denildi. İklim Bilimci Dr. Okan Bozyurt, Kasım ayının 14’ü veya 15’i gibi Sibirya dan soğuk ve yağışlı sistemin gelmesini beklediğini belirtti. Bozkurt şunları söyledi:
-Sibirya’dan gelen bu soğuk ve yağmurlu sistem Türkiye’de gerçekleşecek hava sıcaklıklarını mevsim normallerinin altına düşürecek.
- Yılın ilk kar yağışları şehir merkezlerinde gerçekleşecek. Bu soğuk ve yağışlı sistem aşağı yukarı 1 hafta kadar sürecek.
-Özellikle 28-29 Kasım gibi yeniden soğuk ve yağışlı bir sistem bekliyoruz. Asıl soğuk havalar ise Aralık’ın 10-15’i arasında ilk ciddi kış provası yapılacak.