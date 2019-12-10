İstanbul'a sürpriz dönüş Beren Saat ve Kenan Doğulu Los Angeles'ta aşk tazeledi
Uzun zamandır boşanacakları konuşulan Beren Saat ve Kenan Doğulu çifti, aşk tazeledikleri Los Angeles tatilinden kol kola döndü.
Aylardır haklarında çeşitli iddialar çıkan, sürekli boşanacakları konuşulan Beren Saat ve Kenan Doğulu çiftinin evliliklerinin üzerinde dolanan kara bulutlar dağıldı ve ikili geçtiğimiz hafta Los Angeles'a giderek aşk tazeledi.
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Evliliklerine bir şans daha vererek hayranlarını sevindiren Saat ve Doğulu çifti, Los Angeles'tan İstanbul'a ise kol kola dönerek 'Mutluyuz' mesajını vermiş oldular.
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İstanbul Havalimanı’nda kol kola görüntülenen Saat ve Doğulu’yu yardımcıları karşıladı.
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Kenan Doğulu, sohbet etmek isteyen basın mensuplarına''Tatil güzel geçti. Biraz yorgunuz, sonra konuşalım” dedi.
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