İstanbul'a Meteoroloji'den kar müjdesi! 13 Şubat cumartesi yoğun kar geliyor!
İSTANBUL'a 13 Şubat 2021 cumartesi günü itibariyle kar yağışı geliyor. Hava sıcaklığı 10 dereceden fazla düşüş gösterecek. Meteoroloji duyurdu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 14-15 Şubat tarihlerinde kar yağışının İstanbul'u etkisi altında alacağını duyurdu. Hava sıcaklıkları Perşembe günü gece saatlerinden itibaren 10 dereceye yakın düşecek. Cuma günü Edirne'den giriş yapacak olan kar yağışı, İstanbul'a 13 Şubat Cumartesi akşamı varacak. Kar yağışının 14-15 Şubat (Pazar-Pazartesi) günlerinde etkisini artıracak.
Meteoroloji uzmanı Ahmet Uçar'ın açıklamalarına göre Türkiye'ye kar yağışı Balkanlar üzerinden geliyor. Ahmet Uçar'ın verdiği bilgiye göre karlı hava 12 Şubat cuma günü yurda giriş yapacak. Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı sistemlerle birlikte hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin oldukça altına inecek. Ahmet Uçar yeni soğuk hava dalgasının İstanbul'a da kar bırakacağını söyledi. Uçar şu bilgileri verdi:
"İstanbul’da cuma günü meydana gelecek kuvvetli yağmurun ardından soğumayla birlikte yağışın kıyılarda karla karışık yağmura kentin iç ve yüksek kesimlerinde ise kar şekline dönmesini bekliyorum. Pazar gününden itibaren soğuk hava üzerine gelecek yeni sistemler ile İstanbul ve Marmara Bölgesinde Kar yağışlarının görüleceğini tahmin ediyorum."
12 Şubat 2021 cuma günü hava durumu
Meteorolojinin sitesinden yayınladığı haftalık hava durumu raporuna göre de 12 Şubat cuma günü hava sıcaklıkları hızlı bir düşüş gösterecek. Mevsim normallerinin 10 derece üstünde seyreden sıcaklık 3-4 dereceye inecek. Havanın soğuması ile birlikte ilk kar yağışı Trakya ve Marmara bölgesinde görülecek.
13 Şubat 2021 cumartesi günü hava durumu
Kar yağışı cumartesi günü yurdun iç ve kuzey kesimlerini etkileyecek. Sivas, Tokat, Yozgat, Kastamonu dahil bir çok ilde kar yağışı bekleniyor.