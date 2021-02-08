İstanbul'a Meteoroloji'den kar müjdesi! 13 Şubat cumartesi yoğun kar geliyor!

Meteoroloji uzmanı Ahmet Uçar'ın açıklamalarına göre Türkiye'ye kar yağışı Balkanlar üzerinden geliyor. Ahmet Uçar'ın verdiği bilgiye göre karlı hava 12 Şubat cuma günü yurda giriş yapacak. Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı sistemlerle birlikte hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin oldukça altına inecek. Ahmet Uçar yeni soğuk hava dalgasının İstanbul'a da kar bırakacağını söyledi. Uçar şu bilgileri verdi:

"İstanbul’da cuma günü meydana gelecek kuvvetli yağmurun ardından soğumayla birlikte yağışın kıyılarda karla karışık yağmura kentin iç ve yüksek kesimlerinde ise kar şekline dönmesini bekliyorum. Pazar gününden itibaren soğuk hava üzerine gelecek yeni sistemler ile İstanbul ve Marmara Bölgesinde Kar yağışlarının görüleceğini tahmin ediyorum."