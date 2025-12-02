İstanbul'a lapa lapa yağacak! Fena kar bastıracak AKOM tarih verdi
İSTANBUL'a kar yağışı sonunda geliyor. Aralık ayı ile birlikte herkes 'kar ne zaman yağacak' diye merak etmeye başladı. Bu senenin son yılların en soğuk ve karlı senesi olacağı iddia ediliyor. AKOM da kışa hazırlık toplantısı yaptı. Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanı Ergün Cebeci, kar yağışı için tarih verdi. Aralık ayının son haftası resmen donacağız...
Eyüpsultan'daki Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM), "Kışa Hazırlık Çalışmaları ve Değerlendirme Toplantısı" yapıldı. Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanı Ergün Cebeci, uzun süreli hava tahminlerini paylaştı.
ARALIK AYININ SON HAFTASI KIŞ DEĞERLERİNE İNECEK
Cebeci, "Aralık ayı yağışları mevsim normallerinde olacak. Sıcaklıklar aralık ayının son haftasında kış değerlerine inecek.
OCAK BAŞINDAN ŞUBAT ORTALARINA KADAR
Kar yağışı için en muhtemel dönem, ocak ayı başından şubat ortasına kadarki süre olarak öngörülüyor. Mart ayının ise görece ılıman ve yağışlı geçmesi bekleniyor." ifadelerini kullandı.
Prof. Orhan Şen de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
Aralık ayının ilk haftasıyla birlikte sıcaklıklar tüm yurtta düşüyor. Bu düşüş batıda mevsim normaline doğuda bir tık altına olabilir.