BIST 11.149
DOLAR 42,43
EURO 49,28
ALTIN 5.722,13

İstanbul'a lapa lapa yağacak! Fena kar bastıracak AKOM tarih verdi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
|
İstanbul'a lapa lapa yağacak! Fena kar bastıracak AKOM tarih verdi

İSTANBUL'a kar yağışı sonunda geliyor. Aralık ayı ile birlikte herkes 'kar ne zaman yağacak' diye merak etmeye başladı. Bu senenin son yılların en soğuk ve karlı senesi olacağı iddia ediliyor. AKOM da kışa hazırlık toplantısı yaptı. Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanı Ergün Cebeci, kar yağışı için tarih verdi. Aralık ayının son haftası resmen donacağız...

İstanbul'a lapa lapa yağacak! Fena kar bastıracak AKOM tarih verdi - Resim: 1

Eyüpsultan'daki Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM), "Kışa Hazırlık Çalışmaları ve Değerlendirme Toplantısı" yapıldı. Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanı Ergün Cebeci,  uzun süreli hava tahminlerini paylaştı.

15
İstanbul'a lapa lapa yağacak! Fena kar bastıracak AKOM tarih verdi - Resim: 2

ARALIK AYININ SON HAFTASI KIŞ DEĞERLERİNE İNECEK

Cebeci, "Aralık ayı yağışları mevsim normallerinde olacak. Sıcaklıklar aralık ayının son haftasında kış değerlerine inecek.

25
İstanbul'a lapa lapa yağacak! Fena kar bastıracak AKOM tarih verdi - Resim: 3

OCAK BAŞINDAN ŞUBAT ORTALARINA KADAR

Kar yağışı için en muhtemel dönem, ocak ayı başından şubat ortasına kadarki süre olarak öngörülüyor. Mart ayının ise görece ılıman ve yağışlı geçmesi bekleniyor." ifadelerini kullandı.

35
İstanbul'a lapa lapa yağacak! Fena kar bastıracak AKOM tarih verdi - Resim: 4

Prof. Orhan Şen de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

Aralık ayının ilk haftasıyla birlikte sıcaklıklar tüm yurtta düşüyor. Bu düşüş batıda mevsim normaline doğuda bir tık altına olabilir. 

45