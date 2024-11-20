İstanbul'a lapa lapa kar geliyor! Tarihi duyurdu ve uyardı; ulaşım bile duracak

İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Daha önce kar yağışının Batı için Ocak ayında görüleceğini söyleyen Prof. Dr. Orhan Şen son açıklamasında "Bugün Orta ve Doğu Karadeniz, Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda hafif yağmur, Doğu Anadolu'da hafif karla karışlık yağmur ve kar yağışlı." geçecek dedi. Ayrıca İstanbul'a ilk karın bu pazar düşebileceğini de açıkladı. "Cumartesi Marmara'dan kuvvetli yağış girecek. Bu hava iç bölgelerde gece ve pazar günü kar yağışlarına neden olabilecek"