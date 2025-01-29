İstanbul'a lapa lapa kar geliyor! Buz kesecek meteoroloji tarihi duyurdu
İstanbul'da kar yağışı bekleyen vatandaşları sevindiren haber geldi. Megakente uzun süredir yağmayan kar, şubat ayının gelmesiyle etkisini gösterecek. Yeni soğuk hava dalgasıyla birlikte sıcaklıklar düşecek, yeni haftada İstanbul'a lapa lapa kar yağacak. Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü haftalık hava tahmin raporunu yayımladı. Peki İstanbullunun yollarını gözlediği kar yağışı ne zaman geliyor? İşte İstanbul'un beyaza bürüneceği o tarih...
Kış ayının oldukça soğuk geçmesine rağmen kar yağışı çoğunlukla doğu illerinde kendini gösterdi. Hava sıcaklıkları düştükçe düştü fakat İstanbul'a bir türlü kar yağmadı.
Kar yağışını büyük bir hasretle bekleyen İstanbullular için sevindiren haber Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden geldi.
İSTANBUL'A KAR GELİYOR
Yayımlanan hava tahmin raporuna göre, megakente lapa lapa kar geliyor. Yeni bir soğuk hava dalgasıyla birlikte hava sıcaklıkları düşecek, 3-4 Şubat'ta İstanbul kar yağışının etkisine girecek.
SİS, DON VE ÇIĞ TEKHLİKESİ
Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege ile Balıkesir'in batı kıyıları, Edirne ve Çanakkale çevrelerinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.