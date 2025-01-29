İstanbul'a lapa lapa kar geliyor! Buz kesecek meteoroloji tarihi duyurdu

SİS, DON VE ÇIĞ TEKHLİKESİ

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege ile Balıkesir'in batı kıyıları, Edirne ve Çanakkale çevrelerinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.