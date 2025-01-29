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İstanbul'a lapa lapa kar geliyor! Buz kesecek meteoroloji tarihi duyurdu

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İstanbul'a lapa lapa kar geliyor! Buz kesecek meteoroloji tarihi duyurdu

İstanbul'da kar yağışı bekleyen vatandaşları sevindiren haber geldi. Megakente uzun süredir yağmayan kar, şubat ayının gelmesiyle etkisini gösterecek. Yeni soğuk hava dalgasıyla birlikte sıcaklıklar düşecek, yeni haftada İstanbul'a lapa lapa kar yağacak. Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü haftalık hava tahmin raporunu yayımladı. Peki İstanbullunun yollarını gözlediği kar yağışı ne zaman geliyor? İşte İstanbul'un beyaza bürüneceği o tarih...

İstanbul'a lapa lapa kar geliyor! Buz kesecek meteoroloji tarihi duyurdu

Kış ayının oldukça soğuk geçmesine rağmen kar yağışı çoğunlukla doğu illerinde kendini gösterdi. Hava sıcaklıkları düştükçe düştü fakat İstanbul'a bir türlü kar yağmadı. 

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İstanbul'a lapa lapa kar geliyor! Buz kesecek meteoroloji tarihi duyurdu

Kar yağışını büyük bir hasretle bekleyen İstanbullular için sevindiren haber Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden geldi.

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İstanbul'a lapa lapa kar geliyor! Buz kesecek meteoroloji tarihi duyurdu

İSTANBUL'A KAR GELİYOR 
Yayımlanan hava tahmin raporuna göre, megakente lapa lapa kar geliyor. Yeni bir soğuk hava dalgasıyla birlikte hava sıcaklıkları düşecek, 3-4 Şubat'ta İstanbul kar yağışının etkisine girecek.

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İstanbul'a lapa lapa kar geliyor! Buz kesecek meteoroloji tarihi duyurdu

SİS, DON VE ÇIĞ TEKHLİKESİ 
Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege ile Balıkesir'in batı kıyıları, Edirne ve Çanakkale çevrelerinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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