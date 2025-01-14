İstanbul'a kış şimdi geldi! İzlanda soğuğu bastırdı aman dikkat

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji'nin 14 Ocak 2025 tarihli hava durumu raporuna göre, ülke genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Yozgat ve Gümüşhane çevrelerinde yağış bekleniyor. vYağışlar genellikle yağmur ve sağanak şeklinde görülecek. Ancak Trakya, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Yozgat ve Gümüşhane çevreleri ile gece saatlerinde Bursa’nın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.