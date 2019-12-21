İstanbul'a kar geliyor! Hava sıcaklıkları 12 derece birden düşüyor

Yarından itibaren yurdu etkilemeye başlayacak soğuk hava dalgasıyla birlikte hava sıcaklıkları mevsim normallerine inecek ve hatta bazı noktalarda mevsim normallerinin altında hissedilecek. Düşen hava sıcaklıkları kar yağışını da beraberinde getirecek. Önümüzdeki hafta ortasından itibaren Türkiye'nin özellikle iç ve yüksek kesimlerinde kar bekleniyor.