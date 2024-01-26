İstanbul'a kar geliyor! AKOM tarih verip uyardı
TÜRKİYE'de kış soğuklarıyla birlikte birçok şehirde kar yağışı etkili oluyor. İstanbul ise bu yıl kara hasret kaldı. İstanbullu kar severlerin bekleyişi sürerken, İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM yeni bir açıklama yaptı.
İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM'dan kar bekleyen İstanbulluları heyecanlandıran bir açıklama geldi.
AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde hafta sonu Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkili olması bekleniyor.
Mevsim normalleri altında seyreden sıcaklıkların 2-4 derece daha soğuyarak kış değerlerine gerileyeceği, beraberinde il genelinde yağış geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor.
Pazar akşamı kar yağışı bekleniyor
Cumartesi yağmur şeklinde görülecek yağışların Pazar günü karla karışık yağmur, akşam saatlerinden itibaren kar şeklinde etkili olması bekleniyor.