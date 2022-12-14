İstanbul'a kar geliyor 4-5 gün sürecek! Hazırlanın dedi hava uzmanı tarihi verdi!

La Nina kışı geliyor

Bozyurt, “Aralık ayına girdiğimiz şu günlerde aralık ayında kıştan eser yok. Hatta hava sıcaklıkları aksine daha çok arttı. Tabi bu 2022-2023 kışının hafif geçeceği anlamına gelmiyor. Ben daha önceki tahminlerinde iki tarih belirtmiştim. Bir kasım sonuydu 28-29 Kasım, bir diğeri de 10-15 aralıktı. 28-29 Kasım tahminlerim tutmuştu, Türkiye'nin pek çok bölgesinde ilk kar yağışları gerçekleşmişti” dedi.