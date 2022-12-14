İstanbul'a kar geliyor 4-5 gün sürecek! Hazırlanın dedi hava uzmanı tarihi verdi!
Meteorolojinin yaptığı haritalı 5 günlük hava durumu tahmini tuttu, yurt genelinde soğuk havalar ve kış mevsimi kendini iyice gösterdi. Sıcaklıklar düştü birçok ilde kar yağışı başladı. İstanbul için beklenen kar yağışı haberi ise sonunda geldi! İklim Bilimci Dr. Okan Bozyurt, beklenen kar tarihini açıkladı ve 4-5 gün sürecek dedi.
İSTANBUL'a kar ne zaman yağacak sorusu havaların iyice soğuması ve aralık ayının ortalarına gelinmesi ile iyice merak konusu olduç. Kar özlemi çeken İstanbullular ne zaman kar yağacak diye sabırsızlıkla bekliyor. Ama beklenen kar haberi sonunda geldi! La Nina kışı geliyor diyen İklim Bilimci Dr. Okan Bozyurt, karın yağacağı tarihi de açıkladı.
Aralık ayı ile beraber Türkiye soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girdi. İstanbul’da yaşanacak kışı La Nina kışı olarak değerlendiren İklim Bilimci Dr. Okan Bozyurt, İstanbul'a karın yağacağı tarihi açıkladı.
La Nina kışı geliyor
Bozyurt, “Aralık ayına girdiğimiz şu günlerde aralık ayında kıştan eser yok. Hatta hava sıcaklıkları aksine daha çok arttı. Tabi bu 2022-2023 kışının hafif geçeceği anlamına gelmiyor. Ben daha önceki tahminlerinde iki tarih belirtmiştim. Bir kasım sonuydu 28-29 Kasım, bir diğeri de 10-15 aralıktı. 28-29 Kasım tahminlerim tutmuştu, Türkiye'nin pek çok bölgesinde ilk kar yağışları gerçekleşmişti” dedi.
“İlk kar 18 Aralık'ta”
“Artık kuraklık bitiyor” diyen iklim uzmanı Bozyurt, “Arkadan devamlı yağışlar geliyor. Hava sıcaklığının düşmesi nedeniyle bu yağmurlara ilaveten 18-19 Aralık'tan itibaren yağmurların yanına kar yağışları da ekleniyor. 18 Aralık'ta gelecek hava kütlesi 4-5 gün etkili olacak. Özellikle karasal iklimin hüküm sürdüğü yerlerde kar yağışı olacak, İstanbul'un yüksek kesimlerinde de kar yağışı etkili olabilir.” değerlendirmesinde bulundu.