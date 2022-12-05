İstanbul'a ilk kar ne zaman düşecek beklenen tarih geldi! Bildiğiniz kışları unutun geliyor
Aralık ayının başlaması ve yılbaşının giderek yaklaşması ile İstanbullular kar ne zaman yağacak sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Yurdun doğusundaki birçok ile yılın ilk karı çoktan düştü ama İstanbul'da bu kış sert geçecek. Meteoroloji İstanbul için beklenen kar yağışı tarihini açıkladı.
Kar ne zaman yağacak sorusu Aralık ayının da başlaması ile birlikte İstanbullunun en çok sorduğu sorulardan biri geldi. Yılbaşına beyazlar içinde girmek isteyen İstanbul için meteoroloji beklenen tarihi açıkladı. Bekleyin, kar yağışı kapıda geliyor! Bu sene çok zorlu bir kış İstanbulluyu bekliyor.
Yurt genelinde havalar iyice soğudu. Kış kendini iyice hissettirdi. Doğu da birçok ile kar çoktan yağdı bile ama İstanbul için durum biraz farklı. Geçtiğimiz yıl kara doyan İstanbulluyu bu kış da sert kar yağışları bekliyor. Peki yılın ilk karı ne zaman yağar meteoroloji cevap verdi.
Hafta başından itibaren yağışlı havanın ortadan kalkacağını, yarın için Trakya ve İstanbul'da zayıf bir yağış ihtimali bulunduğunu kaydeden Tek, "Sıcaklıklar bu seviyede devam edecek.
İstanbul gündüz 15 gece 8 derecelerde olacak. Lodos ve sis etkili olacak. Ayın 20'sine kadar İstanbul'da kar yağışı olasılığı yok. Daha çok kuru soğuk olacak. Uzun soluklu kar yağışı beklememek gerekiyor. Bunu kesin olarak söyleyebiliriz. Ayın 20'sinden sonra soğuk hava gelecek" diye konuştu.