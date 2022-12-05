İstanbul'a ilk kar ne zaman düşecek beklenen tarih geldi! Bildiğiniz kışları unutun geliyor

Kar ne zaman yağacak sorusu Aralık ayının da başlaması ile birlikte İstanbullunun en çok sorduğu sorulardan biri geldi. Yılbaşına beyazlar içinde girmek isteyen İstanbul için meteoroloji beklenen tarihi açıkladı. Bekleyin, kar yağışı kapıda geliyor! Bu sene çok zorlu bir kış İstanbulluyu bekliyor.