İstanbul'a ilk kar düştü! Meteoroloji tarih verdi: Sıcaklık eksilere düşecek

İstanbul'da hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte kenti bazı noktalarına kar yağdı. Bugün İstanbul’da Avrupa Yakasında bazı ilçelerde kısa süreliğine etkili olan kar yağışının ardından Anadolu Yakasında da bazı ilçelerde kar yağışı etkili oldu.