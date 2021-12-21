İstanbul'a ilk kar düştü! Meteoroloji tarih verdi: Sıcaklık eksilere düşecek
Geçtiğimiz haftadan bu yana Meteoroloji'den İstanbul için gelen peş peşe uyarılar sonrası bugün beklenen kar yağışı başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yetkilisinden vatandaşlara yeni uyarı geldi.
İstanbul'da hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte kenti bazı noktalarına kar yağdı. Bugün İstanbul’da Avrupa Yakasında bazı ilçelerde kısa süreliğine etkili olan kar yağışının ardından Anadolu Yakasında da bazı ilçelerde kar yağışı etkili oldu.
Ümraniye, Çekmeköy, Sancaktepe ve çevre ilçelerde yağan kar, kısa süreliğine etkisini gösterdi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Yusuf Ziya Yavuz, kar yağışının cuma gününden itibaren yurdu terk edeceğini bildirdi.
Yavuz, yurdun kuzey, iç ve doğu bölgelerinde etkili olan kar yağışının, yarın İstanbul'un Anadolu Yakası, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik çevrelerinde, Karadeniz Bölgesi'nin genelinde ve Van, Hakkari, Şırnak, Bitlis çevrelerinde aralıklarla görülmesini beklediklerini söyledi.