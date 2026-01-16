İstanbul için kar tescillendi! Kırım'dan gelen bu kar yağışı 4 bölgeyi vuracak
TÜRKİYE bugün itibariyle Kırım üzerinden gelen kar yağışının etkisine girdi. Kar yağışı ile birlikte hava sıcaklığı İstanbul'da 4-5 derecelere düşecek. Ankara'da ise eksi 4 dereceler görülecek. Bugün Karabük, Kastamonu, Bolu, Kırıkkale, Gümüşhane, Sivas, Erzincan, Artvin, Tunceli ve Bayburt'ta etkili kar yağışı görülecek. Cumartesi ve pazar günü ise kar yağışı daha geniş bir bölgeye yayılacak. İstanbul için kar yağışı da kesinleşti.
Türkiye Meteoroloji Müdürlüğü ve meteoroloji uzmanlarının tahminlerine göre yeni bir kar yağışı ve soğuk hava bugün itibariyle yurdu etkilemeye başladı. Kar yağışı getiren bu soğuk hava dalgası Kırım üzerinden yurda giriş yaptı. Bu kar yağışı 4 bölgeyi etkileyecek. Bu bölgeler Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu Bölgesi ve Marmara olacak. Kar yağışının 20 santimi aşan bir tabaka bırakması bekleniyor. Meteoroloji Profesörü Orhan Şen'in duyurusuna göre İstanbul'a kar yağışı da tescillendi. Ankara'da ise sıcaklıklar çok düşerken cumartesi günü kar yağışı başlayacak. Bugün ise Kırım üzerinden gelen kar yağışı 10 ilde yoğun bir şekilde etkili oluyor.
BUGÜN BU İLLERDE YOĞUN KAR YAĞIŞI VAR
Kırım üzerinden gelen kar yağışı ilk etkisini kuzey bölgelerdeki kentlerde gösteriyor. Bugün Karabük, Kastamonu, Bolu, Kırıkkale, Gümüşhane, Sivas, Erzincan, Artvin, Tunceli ve Bayburt'ta kar yağışı çok etkili olacak. Meteorolojinin yayınladığı uyarıya göre bu kar yağışı 20 santimi bulan bir tabaka bırakacak. Soğuklar da etkili olacak, bu sebeple bu illerdekiler dona karşı uyarıldı. Kırım üzerinden gelen kar yağışı cumartesi ve pazar günü itibariyle etkisini diğer illere yayacak.
İSTANBUL'A KAR GELİYOR
Meteoroloji Profesörü Orhan Şen, İstanbul için kar duyurusu yaptı. Kar yağışı pazar günü başlayıp, pazartesi günü özellikle Anadolu yakasının yükseklerinde etkili olacak. Çamlıca, Aydos ve Şile yolu gibi yüksek yerlerde kar yağışının tutması bekleniyor. Bu kar kent merkezleri ile sahil kesimlerinde ise yoğun olmayacak daha çok karla karışık yağmur şeklinde etkili olacak. Hava sıcaklığı 4 derece civarına inecek.
ANKARA DONACAK EKSİ 4 DERECE VE KAR VAR
Ankara'da bugün 6 derecelere inen hava sıcaklığı daha düşecek. Gece saatlerinde sıfırın altına inecek ve cumartesi günü eksi 4 derece civarında olacak. Bugün Ankara'da kuru soğuk etkili olurken, cumartesi itibariyle Kırım üzerinden gelen kar yağışının etkisine girecek. Ankara'da kar yağışı pazar günü de aralıklarla sürecek.