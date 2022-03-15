İstanbul'a gelip 450 bine sıfır otomobil aldı arabayla ilgili gerçek şoke etti

Sıfır araç komple boyalı çıktı

Araç sahibi Gazi Kürk yaşadıklarını şöyle özetledi: "Ben bu arabayı almak için Tokat’tan geldim. Öncesinde kapora yatırmıştım. Aracın geldi, gel al dediler. Ben de aracı gelip aldım. Aracı aldığım gün ekspere götürdüm. Aracın sağ arka kapısı komple boyalı çıktı."