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İstanbul'a dönüyor İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan bomba aşk itirafı

İstanbul'a dönüyor İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan bomba aşk itirafı

İbrahim Tatlıses'in eski eşi olan Ayşegül Yıldız, aşk sorusuna yanıtıyla dikkat çekti. Yıldız, Instagram'da takipçilerinden gelen soruları yanıtladı.

İstanbul'a dönüyor İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan bomba aşk itirafı

Şimdilerde Star TV ekranlarında yeniden İbo Show programını sunan İbrahim Tatlıses, 2011 yılında Ayşegül Yıldız ile evlenmişti. İkilinin bu evlilikten Elif Ada adında bir kızları olmuş fakat mutluluk pek de uzun sürmemişti. 

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İstanbul'a dönüyor İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan bomba aşk itirafı

Ayşegül Yıldız, 2013 yılında İbrahim Tatlıses'ten boşanmıştı. Ardından kendisine kızıyla yeni bir hayat kuran Yıldız, şimdilerde sosyal medyada dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

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İstanbul'a dönüyor İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan bomba aşk itirafı

Önceki gün Instagram hesabı üzerinden takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Yıldız, özel hayatıyla ilgili merak edilenleri anlattı.

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İstanbul'a dönüyor İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan bomba aşk itirafı

Yıldız, "İstanbul'a yerleşmeyi düşünüyor musunuz?" sorusu üzerine "Evet dönüş yapıyorum. Kısmetse nisan sonu mayıs başı gibi taşınmış olurum" ifadelerini kullandı.

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