İstanbul'a dönüyor İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan bomba aşk itirafı
İbrahim Tatlıses'in eski eşi olan Ayşegül Yıldız, aşk sorusuna yanıtıyla dikkat çekti. Yıldız, Instagram'da takipçilerinden gelen soruları yanıtladı.
Şimdilerde Star TV ekranlarında yeniden İbo Show programını sunan İbrahim Tatlıses, 2011 yılında Ayşegül Yıldız ile evlenmişti. İkilinin bu evlilikten Elif Ada adında bir kızları olmuş fakat mutluluk pek de uzun sürmemişti.
Ayşegül Yıldız, 2013 yılında İbrahim Tatlıses'ten boşanmıştı. Ardından kendisine kızıyla yeni bir hayat kuran Yıldız, şimdilerde sosyal medyada dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.
Önceki gün Instagram hesabı üzerinden takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Yıldız, özel hayatıyla ilgili merak edilenleri anlattı.
Yıldız, "İstanbul'a yerleşmeyi düşünüyor musunuz?" sorusu üzerine "Evet dönüş yapıyorum. Kısmetse nisan sonu mayıs başı gibi taşınmış olurum" ifadelerini kullandı.