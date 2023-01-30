İstanbul'a asıl kar ne zaman yağacak? Hava profesörü Orhan Şen tek tek açıkladı
Hava sıcaklıklarının düşmesi ile birlikte İstanbul'da yüksek kesinlerde kar yağışı görüldü. Evlerin çatıları ve otomobillerin üzeri beyaz örtü ile kaplandı. Prof. Orhan Şen "İstanbul'da kar yağışı olacak mı olacaksa ne zaman olacak bugünlerde en popüler soru bu." dedi ve merak edilen sorunun cevabını verdi.
İstanbul'da dün akşam saatlerinde düşen sıcaklıklar ile Kartal, Yakacık, Beykoz, Sarıyer gibi ilçelerde hafif kar yağışı görüldü. Peki beklenen lapa lapa kar ne zaman yağacak? Prof. Orhan Şen sosyal medya hesabından hava durumuna ilişkin dikkat çeken paylaşımlarda bulundu ve şunları kaydetti:
-İstanbul'da kar yağışı olacak mı olacaksa ne zaman olacak bugünlerde en popüler soru bu. Bu ilgiye kapılan bazı (hepsi değil) meslektaşlar biraz abartarak tahmin yapıyorlar. Amatör denilenleri hiç konuşmuyorum çünkü bilimin amatörü olmaz. Şimdi gelelim bu sorunun cevabına
-İstanbul bugün bulutlu sıcaklık 6 C. yarın salı yağmurlu gece Anadolu yakasının yüksekleri KKY yapabilir.
-İstanbul'a kar gelme olasılığı hafta sonu gelecek yeni sistemde olabilir.