İstanbul'a asıl kar ne zaman yağacak? Hava profesörü Orhan Şen tek tek açıkladı

-İstanbul'da kar yağışı olacak mı olacaksa ne zaman olacak bugünlerde en popüler soru bu. Bu ilgiye kapılan bazı (hepsi değil) meslektaşlar biraz abartarak tahmin yapıyorlar. Amatör denilenleri hiç konuşmuyorum çünkü bilimin amatörü olmaz. Şimdi gelelim bu sorunun cevabına