İstanbul'a 5 saat mesafede 80 milyon yaşında bu yıl 200 bin kişi ziyaret etti

Sütunlar hem yatay hem dikey: Dursun, dünyada sadece Kuzey İrlanda, İskoçya ve Kaliforniya'da, Türkiye'de ise Bartın'da bulunan lav sütunlarının, dünyanın ender gelişmiş doğal oluşumları arasında yer aldığını aktararak, "Diğer ülkelerdeki lav sütunları sadece yatay ama buradaki lav sütunları diğerlerinden farklı olarak hem dikey hem yatay. Volkanlardan akan lavların soğuması ve kristalleşmesiyle dörtgen, beşgen ve altıgen sütunlar şeklindeki lav sütunlarının çapları 50 ila 100 santimetre arasında, boyları ise 100 metreye ulaşmaktadır. Bu lav sütunlarının güzelliğini ülkemiz ve dünya insanlarına göstermek istiyoruz."