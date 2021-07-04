İstanbul'a 2 saat mesafede! Müsilajın teğet geçtiği Saros'ta otel, pansiyon ve kiralık evler hazır
Ege Denizi'nin kuzeydoğusunda Edirne sınırlarında, İstanbul'a 250 kilometre uzaklıktaki Saros Körfezi, yurt içi ve dışından tatilcilerin ilgisini çekiyor. Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Saros Körfezi'nde denizin yılda iki kez kendi kendini temizlediğini belirtti.
Ege Denizi'nin kuzeydoğusunda Edirne sınırlarında, İstanbul'a 250 kilometre uzaklıktaki Saros Körfezi, yurt içi ve dışından tatilcilerin ilgisini çekiyor.
Erikli, Yayla, Enez, Danişment, Mecidiye ve Gökçetepe gibi sahilleriyle deniz, dalış ve yelken turizminde alternatifler sunan Saros, komşu iller başta olmak üzere özellikle İstanbulluların tercih ettiği turizm bölgeleri arasında bulunuyor.
Körfez, salgınla mücadele kapsamında geçen yıl sahillerde uygulanmaya başlanan "sertifikalı kiralık ev" modeliyle de ilgi görüyor. Kamp ve dalış turizmiyle de öne çıkan Saros Körfezi'nde İbrice Limanı açıklarında 30 metre derinliğe batırılan 60 metre uzunluğundaki 90 tonluk uçak ve daha önce oluşturulan yapay resifler, bölgeyi cazip hale getiriyor.