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İstanbul'a 2 saat mesafede! Müsilajın teğet geçtiği Saros'ta otel, pansiyon ve kiralık evler hazır

İstanbul'a 2 saat mesafede! Müsilajın teğet geçtiği Saros'ta otel, pansiyon ve kiralık evler hazır

Ege Denizi'nin kuzeydoğusunda Edirne sınırlarında, İstanbul'a 250 kilometre uzaklıktaki Saros Körfezi, yurt içi ve dışından tatilcilerin ilgisini çekiyor. Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Saros Körfezi'nde denizin yılda iki kez kendi kendini temizlediğini belirtti.

İstanbul'a 2 saat mesafede! Müsilajın teğet geçtiği Saros'ta otel, pansiyon ve kiralık evler hazır

Ege Denizi'nin kuzeydoğusunda Edirne sınırlarında, İstanbul'a 250 kilometre uzaklıktaki Saros Körfezi, yurt içi ve dışından tatilcilerin ilgisini çekiyor.

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İstanbul'a 2 saat mesafede! Müsilajın teğet geçtiği Saros'ta otel, pansiyon ve kiralık evler hazır

Erikli, Yayla, Enez, Danişment, Mecidiye ve Gökçetepe gibi sahilleriyle deniz, dalış ve yelken turizminde alternatifler sunan Saros, komşu iller başta olmak üzere özellikle İstanbulluların tercih ettiği turizm bölgeleri arasında bulunuyor.

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İstanbul'a 2 saat mesafede! Müsilajın teğet geçtiği Saros'ta otel, pansiyon ve kiralık evler hazır

Körfez, salgınla mücadele kapsamında geçen yıl sahillerde uygulanmaya başlanan "sertifikalı kiralık ev" modeliyle de ilgi görüyor. Kamp ve dalış turizmiyle de öne çıkan Saros Körfezi'nde İbrice Limanı açıklarında 30 metre derinliğe batırılan 60 metre uzunluğundaki 90 tonluk uçak ve daha önce oluşturulan yapay resifler, bölgeyi cazip hale getiriyor.

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İstanbul'a 2 saat mesafede! Müsilajın teğet geçtiği Saros'ta otel, pansiyon ve kiralık evler hazır
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