İstanbul'a 1.5 saat mesafede saklı cennete her mevsim gidilebiliyor

İstanbul'a 1,5 saat mesafede: "Şile ve Zonguldak arası tek dalış noktası biziz ve güneye oranla en büyük avantajımız İstanbul'a 1-1,5 saatlik mesafede olmamız. El altında bir dalış merkeziyiz, denizimizin tuz oranı daha düşük. Marmara'ya göre görüntü kalitemiz daha iyi. Suyun altında çeşitli zenginliklerimiz var. Suyun içinde Roma'dan kalma, sonrasında Cenevizlilerin kullandığı tarihi liman mendireğimiz var. Dalıcılar, suyun içinde sıfırdan başlayıp, 13-14 metrelere kadar ulaşan derinlikte tarihi Ceneviz liman mendireğini görebilir."