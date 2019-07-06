İstanbul'a 1.5 saat mesafede saklı cennete her mevsim gidilebiliyor
KOCAELİ'deki Kerpe Koyu, Roma dönemine ait liman mendireği kalıntıları, Karadeniz'e özgü canlı çeşitliliği, kanyon, kovuk ve mağaralarıyla dalış tutkunlarını bekliyor.
Kentin Karadeniz'e açılan kapısı Kandıra ilçesinde antik çağdan kalma Bithynia bölgesi sınırlarında yer alan Kerpe koyu, son yıllarda dalış meraklılarının da uğrak merkezlerinden oldu. Bölgede yaklaşık 3 yıldır dalış aktiviteleri gerçekleştiren Deniz Yıldızları Spor Kulübünün dalış eğitmeni Sedat Türkmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kulüplerinin kuruluş amacının öncelikle su altı hokeyi branşıyla uğraşmak olduğunu, branşlarına zamanla cankurtaranlık, yüzme ve scubayı ilave ettiklerini aktardı.
Dalış eğitmeni Alper Korkmaz ile kulübün scuba bölümüne baktıklarını dile getiren Türkmen, Kerpe'nin, Karadeniz'in ender koylarından olduğunu, her mevsim yüksek oranda dalış yapılabildiğini kaydetti.
Kerpe koyunun yalnızca karayel rüzgarına açık, diğer tüm rüzgarlara kapalı bulunduğunu ve her mevsim dalışa elverişli bir merkez olduğunu anlatan Türkmen, şöyle konuştu:
İstanbul'a 1,5 saat mesafede: "Şile ve Zonguldak arası tek dalış noktası biziz ve güneye oranla en büyük avantajımız İstanbul'a 1-1,5 saatlik mesafede olmamız. El altında bir dalış merkeziyiz, denizimizin tuz oranı daha düşük. Marmara'ya göre görüntü kalitemiz daha iyi. Suyun altında çeşitli zenginliklerimiz var. Suyun içinde Roma'dan kalma, sonrasında Cenevizlilerin kullandığı tarihi liman mendireğimiz var. Dalıcılar, suyun içinde sıfırdan başlayıp, 13-14 metrelere kadar ulaşan derinlikte tarihi Ceneviz liman mendireğini görebilir."