İstanbul Zeytinburnu'nda tarihi Merkez Efendi Fırını cayır cayır yandı! Harabeye döndü
İSTANBUL Zeytinburnu'nda Tarihi Merkez Efendi Fırını alev alev yandı. Yangını çevre ilçelerden de sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi güçlükle söndürürken, tarihi fırın harabeye döndü.
İstanbul'un en eski ve bilinen fırınlarının bayında gelen Zeytinburnu'ndaki Tarihi Merkez Efendi Fırını çıkan yangında alev alev yandı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın sonrası 3 katlı tarihi fırın harabeye döndü. 2015 yılında restore edilerek yeniden hizmete açılan Merkez Efendi Fırını'nda siyez ekmeğinin buğday ve zerdeçallı buğday ekmeğinin her gün üretiminin yapıldığı öğrenildi.
Yangın, Zeytinburnu Merkezefendi Mahallesii Mevlevihane Caddesi üzerinde bulunan Tarihi Merkez Efendi Fırını’nda saat 01.00 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, Zeytinburnu Belediyesi tarafından 2015 yılında restore edilen ve vatandaşların hizmetine açılan 3 katlı tarihi fırının taşla yapılı olan ilk katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İlk katta başlayan yangın kısa sürede ahşapla yapılı olan 3’üncü kata sirayet ederken, Tarihî Merkez Efendi Fırını alevlere teslim oldu.
Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine çevre ilçelerden de çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başlarken, polis ekipleri yangın çevresinde güvenlik önlemi aldı.