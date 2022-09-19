İstanbul Zeytinburnu'nda tarihi Merkez Efendi Fırını cayır cayır yandı! Harabeye döndü

İstanbul'un en eski ve bilinen fırınlarının bayında gelen Zeytinburnu'ndaki Tarihi Merkez Efendi Fırını çıkan yangında alev alev yandı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın sonrası 3 katlı tarihi fırın harabeye döndü. 2015 yılında restore edilerek yeniden hizmete açılan Merkez Efendi Fırını'nda siyez ekmeğinin buğday ve zerdeçallı buğday ekmeğinin her gün üretiminin yapıldığı öğrenildi.