İstanbul Zeytinburnu'nda durağa yanaşan otobüsler çarpıştı 7 yaralı
İSTANBUL Zeytinburnu'nda durağa yanaşan otobüs, durakta bekleyen başka bir otobüse çarptı. Kazada ilk belirlemelere 7 kişi yaralandı.
İSTANBUL Zeytinburnu'nda bir otobüsün duraktaki başka bir otobüse çarpması sonucu 7 kişi yaralandı.
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10. Yıl Caddesi'nde durağa yanaşmaya çalışan Refahi Ç.'nin kullandığı 34 DK 9235 plakalı otobüs, önündeki Kenan A. yönetimindeki 34 BEC 069 plakalı otobüse çarptı.
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Kazada, otobüslerdeki Asya A., Uğurcan K., Meryem Y., İlker G., Fatih Ö., Hemayutullah S. ve ismi öğrenilemeyen Afganistanlı bir yolcu yaralandı.
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Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalelerinin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırdı.
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