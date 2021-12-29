BIST 1.895
DOLAR 12,65
EURO 14,35
ALTIN 733,51

İstanbul Zeytinburnu'nda bir otopark dolusu sıfır araç

İhlas Haber Ajansı
İstanbul Zeytinburnu'nda bir otopark dolusu sıfır araç

TÜRKİYE genelinde otomobil stokçularına yönelik denetim ve operasyonlar sürerken İstanbul Zeytinburnu'nda bir otoparkta bekleyen sıfır araçlar dikkat çekti.

İstanbul Zeytinburnu'nda bir otopark dolusu sıfır araç

Döviz kurlarında yaşanan dalgalanmanın ardından bir çok otomobil firmasına ait bayiler ellerinde araç olmadığı gerekçesiyle müşterilerine satış yapmadı.

16
İstanbul Zeytinburnu'nda bir otopark dolusu sıfır araç

Bazı bayiler ise satış yaptıkları rakamlara araç satamayacaklarını belirterek satışları iptal etti.

26
İstanbul Zeytinburnu'nda bir otopark dolusu sıfır araç

Bu dönemde bazı firmaların stok yaptığı ortaya çıktı.

36
İstanbul Zeytinburnu'nda bir otopark dolusu sıfır araç

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla tüm Türkiye'de stokçulara yönelik denetimler sürerken İstanbul Zeytinburnu'nda bir otoparkta bulunan onlarca sıfır araç dikkat çekti.

46