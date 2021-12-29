İstanbul Zeytinburnu'nda bir otopark dolusu sıfır araç
TÜRKİYE genelinde otomobil stokçularına yönelik denetim ve operasyonlar sürerken İstanbul Zeytinburnu'nda bir otoparkta bekleyen sıfır araçlar dikkat çekti.
Döviz kurlarında yaşanan dalgalanmanın ardından bir çok otomobil firmasına ait bayiler ellerinde araç olmadığı gerekçesiyle müşterilerine satış yapmadı.
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Bazı bayiler ise satış yaptıkları rakamlara araç satamayacaklarını belirterek satışları iptal etti.
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Bu dönemde bazı firmaların stok yaptığı ortaya çıktı.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla tüm Türkiye'de stokçulara yönelik denetimler sürerken İstanbul Zeytinburnu'nda bir otoparkta bulunan onlarca sıfır araç dikkat çekti.
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