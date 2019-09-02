İstanbul Zeytinburnu'nda 17. kattan düşen 2 yaşındaki bebek öldü
İSTANBUL Zeytinburnu'nda Libya uyruklu 2 yaşındaki çocuk, 17. kattan düşerek hayatını kaybetti. Çevredeki güvenlik önlemi alan polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
İSTANBUL Zeytinburnu'nda bir binanın 17’nci katından düşen 2 yaşındaki kız hayatını kaybetti.
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Zeytinburnu Merkezefendi Mahallesi Mevlana Caddesi'nde bulunan bir sitede meydana gelen olayda; edinilen bilgiye göre, Libya uyruklu Saji Mahmut Issa Elkemaıtı isimli 2 yaşındaki kız çocuğu 18 katlı sitenin 17’nci katından aşağıya düştü.
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Küçük kızın düştüğünü gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
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İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans ekibi sevk edildi.
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