İstanbul yağışlarda 1 günlük su kazandı! Büyükçekmece Gölü'nde artık drift yapılıyor
Megakent İstanbul’da susuzluk alarmı hala devam ediyor... Günlerdir kendisini gösteren yağış pek fayda etmedi, İstanbul 1 günlük su kazandı... Büyükçekmece Gölü’nde ise sular yüzlerce metre çekildi çorak arazi ortaya çıktı.
İstanbul’da son aylarda yaşanan kuraklığın en net görüntüsü barajlarda çekildi. İstanbul’a su sağlayan birçok baraj alanının adeta çöle döndüğü, geriye balçıkların ve çorak arazilerin kaldığı görüldü.
Yaşanan kuraklık nedeniyle son 10 yılın en düşük doluluk oranına ulaşarak alarm veren barajlarda ibre 3 gündür az da olsa tersine döndü.
İSKİ tarafından yapılan açıklamada 3 gün önce yüzde 21.65 seviyesinde olan doluluk oranı bugün itibariyle yüzde 0,29 artarak 21.94 seviyesine çıktı.
1 günlük su kazandık!
Yaşanan bu gelişme ile aylardır düşüş yönünde olan ibrenin az da olsa artışa geçtiği görüldü. Kentte 3 gündür etkili olan yağmurlu hava ise yaklaşık 1 günlük su kazandırdı.