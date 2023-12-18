İstanbul ve Kocaeli'nde iş yerlerinin kurşunlanması! Ece Ronay ve 5 şüpheli adliyeye sevk edildi
Anadolu Ajansı
|
Sosyal medya fenomeni Ece Ronay, geçen günlerde eski eşinin iş yerlerinin kurşunlanması olaylarıyla ilgili "Azmettiricilik" iddiasıyla gözaltına alındı.Soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı ve gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.
İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul Pendik'teki güzellik salonu ile Kocaeli Gebze'de bulunan galeriye motosikletli kişilerce ateş açılmasına ilişkin soruşturma devam ediyor.
19
Bu kapsamda, eski eşinin iş yerinin kurşunlanmasını azmettirdiği iddia edilen sosyal medya fenomeni Ece Ronay'ın da aralarında bulunduğu 6 şüphelinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan yerleşkesindeki işlemleri sona erdi.
29
Şüpheliler, Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.
39
49