İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor! Bir günde her yer beyaza bürünecek tarih belli!
Meteoroloji, sabah ve gece saatlerinde yoğun sis ve pusun yanı sıra bazı bölgelerde yağışın etkili olacağını belirterek sürücüleri ve vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı. Öte yandan Şubat ayı tahminlerine göre İstanbul dahil pek çok şehir için kar yağışı için tarih belli oldu. Öncesinde vatandaşları nasıl bir hava bekliyor? İşte 2 Şubat Pazar il il hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde beklenen hava durumuyla ilgili kritik uyarılarda bulundu. Ülkenin kuzey kesimlerinde yoğun bulutlanma gözlenirken, kuzey şehirlerinde hafif yağmur bekleniyor.
Diğer bölgelerde parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak. Hafta içinde İstanbul dahil birçok şehirde kar beklentisi sürerken 3 bölgede yoğun sis yaşanacak.
Hava Sıcaklığı: Önemli bir değişiklik beklenmezken, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde kalmaya devam edeceği tahmin ediliyor.
Rüzgar: Kuzeyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esecek.
METEOROLOJİ'DEN 3 BÖLGEYE SİS UYARISI
Sis Alarmı: Sabah ve gece saatlerinde Marmara, iç ve doğu bölgelerde yoğun sis ve pus bekleniyor. Görüş mesafesinde azalma yaşanabileceğinden sürücülerin dikkatli olması gerekiyor.