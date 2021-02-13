İstanbul ve Adana'da PKK'ya gece yarısı baskını! 51 kişi gözaltına alındı
İSTANBUL ve Adana emniyet müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 51 kişi gözaltına alındı
Terör örgütü PKK’ya yönelik İstanbul ve Diyarbakır’da yapılan operasyonda 28 adrese eş zamanlı baskın yapıldı, 21 kişi gözaltına alındı. Adana'da da PKK/KCK adına yası dışı korsan gösteriye katılan, polislere karşı molotoflu saldırı düzenleyen ve Abdullah Öcalan’ın yakalanmasının sözde yıl dönümü sebebiyle sokak eylemleri yapacakları belirlenen toplam 30 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonda İstanbul ve Diyarbakır'da 28 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda hakkında yakalama kararı bulunan 26 kişiden 21’i gözaltına alındı.
Arnavutköy'de belirlenen adreslere Özel Harekat Polislerinin de katılımıyla operasyon yapıldı. Belirlenen eve giren polis ekipleri bir kişiyi gözaltına aldı.
Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.