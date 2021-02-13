İstanbul ve Adana'da PKK'ya gece yarısı baskını! 51 kişi gözaltına alındı

Terör örgütü PKK’ya yönelik İstanbul ve Diyarbakır’da yapılan operasyonda 28 adrese eş zamanlı baskın yapıldı, 21 kişi gözaltına alındı. Adana'da da PKK/KCK adına yası dışı korsan gösteriye katılan, polislere karşı molotoflu saldırı düzenleyen ve Abdullah Öcalan’ın yakalanmasının sözde yıl dönümü sebebiyle sokak eylemleri yapacakları belirlenen toplam 30 kişi gözaltına alındı.