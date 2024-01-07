İstanbul Valiliğinden fırtına uyarısı, meteorolojiden 17 il için sarı kod uyarısı yapıldı

Meteoroloji Genel Müdürüğünü'nün son tahminlerine göre bugün Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Çanakkale, Edirne, Bursa, Balıkesir için fırtına ve kuvvetli yağış bekleniyor. İstanbul Valiliği ise, Marmara Denizi'nde öğle saatlerinden itibaren etkili olması beklenen fırtınaya karşı tedbirli olunması uyarısında bulundu. MGM tarafından 17 il için sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.