İstanbul Üsküdar'daki 472 yıllık tarihi camide tepki çeken klima görüntüsü
İSTANBUL'un önemli kültür ve turizm varlıklarından biri olan Mihrimah Sultan Cami'nin bacalarına monte edilen klima ünitelerini görenler şaşkına döndü. Klima ünitelerinin monte edildiği külliyenin bacaları havadan görüntülendi.
1548 yılında Kanuni Sultan Süleyman'ın kızı Mihrimah Sultan adına Mimar Sinan’a yaptırdığı Mihrimah Sultan Cami'nin tıp merkezi bölümü bacalarına asılan klima üniteleri, tarihi dokuya zarar verdiği ve görüntü kirliliğine neden olması sebebiyle sosyal medya üzerinde tepkiye yol açtı
Klima üniteleri külliyenin tarihe dokusuna zarar verirken; vatandaşlar tarafından sosyal medya üzerinde bu tür tarihi yapıtlarda gerçekleştirilen çalışmalarda daha dikkatli olunması, tarihi dokuya zarar verilmemesine önem gösterilmesi istendi.
Öte yandan; klima ünitelerinin monte edildiği külliyenin bacaları havadan görüntülendi.
Klima üniteleri kaldırılacak
Konuyla ilgili İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz, sosyal medya hesabından, "Kültürel miras ecdadın hatırası, evlatlarımızın emanetidir. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Sümela Manastırı gibi tarihi eserlerde dünyaya örnek çalışmalara imza attığımız bir dönemde Mimar Sinan'ın hatırasını mı koruyamayacağız? Kurullarımız ve ilgililerle görüştük. O klima oradan kaldırılacak" diye paylaşımda bulundu.