İstanbul Üsküdar’da 2 ay önce tekneden düşen şahsın cesedi bulundu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İstanbul Üsküdar’da 2 ay önce tekneden düşen şahsın cesedi bulundu

İSTANBUL Üsküdar Harem sahilinde mendirek yakınlarında bir erkek cesedi bulundu. Cesedin, yaklaşık 2 ay önce tekneden denize düşerek kaybolan Abdullah Eraydın’a ait olduğu belirlendi.

İstanbul Üsküdar’da 2 ay önce tekneden düşen şahsın cesedi bulundu - Sayfa 1

İSTANBUL Üsküdar Harem sahilinde, Kıyı Emniyetine bağlı ekipler, mendirek yakınlarında kıyıya vurmuş bir erkek cesedine rastladı.

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İstanbul Üsküdar’da 2 ay önce tekneden düşen şahsın cesedi bulundu - Sayfa 2

Emniyet ekipleri cesedi denizden çıkarttı.

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İstanbul Üsküdar’da 2 ay önce tekneden düşen şahsın cesedi bulundu - Sayfa 3

Cesedin, yaklaşık iki ay önce tekneden denize düşerek kaybolan Abdullah Eraydın’a (24) ait olduğu belirlendi.

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İstanbul Üsküdar’da 2 ay önce tekneden düşen şahsın cesedi bulundu - Sayfa 4

Denize düşen şahsın cesedinin mendirek altında sıkıştığı, denizdeki dalgalar sebebiyle sıkıştığı yerden çıkarak kıyıya vurmasıyla bulunduğu tespit edildi.

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