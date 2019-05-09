İstanbul Üsküdar sahilinde erkek cesedi bulundu
İhlas Haber Ajansı
İSTANBUL Üsküdar’daki Salacak sahilinde kayaların arasına sıkışmış bir erkek cesedi bulundu. Bölgedeki çok sayıda vatandaş kayalıkların üzerine toplanarak cesedi meraklı gözlerle izledi.
İSTANBUL Üsküdar’daki Salacak sahili Harem Sahil Yolu Caddesi kenarında bulunan kayalıklar arasında bir ceset gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.
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Polis ekipleri gelene kadar çok sayıda vatandaş kayalıkların üzerine toplanarak cesedi meraklı gözlerle izledi.
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Bu sırada, caddenin kenarındaki işletmelerden birinden alınan kırmızı örtü ile cesedin üstü bir vatandaş tarafından örtülmek istense de, suyun akıntısı örtünün sabit durmasına izin vermedi.
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Bir süre sonra olay yerine gelen polis ekipleri, cesedin sıkıştığı kayalıkların çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.
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