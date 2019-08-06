İstanbul Üsküdar Bilim Merkezi’nde yangın
Demirören Haber Ajansı
İSTANBUL Üsküdar’da bulunan bilim merkezi binasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çıkan yangında yaralı ve can kaybı bulunmazken binada hasar meydana geldi.
İSTANBUL Üsküdar Ünalan Mahallesi Ayazma Caddesi üzerinde bulunan Üsküdar Bilim Merkezi binasında yangın çıktı.
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İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
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Yangının binanın teras katında bulunan klima tesisatından çıktığı öğrenildi.
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Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.
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