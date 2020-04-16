İstanbul Ümraniye'de sıcak havayı gören vatandaşlar caddeye akın etti
Türkiye'de koronavirüsle mücadele etmek için alınan önlemler kapsamında vatandaşlara, "Evde kal" çağrısı yapılmaya devam ediliyor. Buna rağmen, İstanbul Ümraniye'de güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar sokaklara döküldü.
Koronavirüs salgınını durdurmaya yönelik alınan önlemler çerçevesinde kimi vatandaşlar, "Evde kal" çağrısına uyarken kimileri ise buna aldırış etmiyor.
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İstanbul Ümraniye'de havaların ısınmasıyla birlikte güneşi gören vatandaşlar, bir kısmı trafiğe kapalı olan Alemdağ Caddesi'ne akın etti.
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Koronavirüse aldırış etmeyen vatandaşların cadde üzerindeki aşırı yoğunluğu dikkat çekerken; bankaların önlerinde uzun kuyruklar oluştu.
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Çarşıda tartıcılık yapan engelli bir vatandaş, "İşlerimde artış olmadı şu anda. Sabahtan beri bekliyoruz. İnsanlar güneşten faydalanıyorlar. Havanın düzelmesinden kaynaklanıyor. İnşallah bu korona hastalığını geçiştireceğiz Allah'ın izniyle" dedi.
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