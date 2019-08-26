İstanbul Ümraniye'de dehşet 3 ölü 1 yaralı

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
İstanbul Ümraniye'de dehşet 3 ölü 1 yaralı

İSTANBUL Ümraniye’de şizofren olduğu öğrenilen bir kişi silahla annesi, kardeşi ve babasını vurdu. Olayda anne ve şahsın kardeşi hayatını kaybederken, baba ağır yaralandı. Saldırgan şahıs da daireden aşağıya atlayarak intihar etti.

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İSTANBUL Ümraniye’de psikolojik sorunları olduğu öğrenilen 1 kişi annesi, babası ve kardeşini silahla vurduktan sonra 4'üncü kattan atlayarak intihar etti.

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İstanbul Ümraniye'de dehşet 3 ölü 1 yaralı - Sayfa 2

Annesi ile kardeşi evde ölürken babası ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

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İstanbul Ümraniye'de dehşet 3 ölü 1 yaralı - Sayfa 3

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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İstanbul Ümraniye'de dehşet 3 ölü 1 yaralı - Sayfa 4
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