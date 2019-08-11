İstanbul Ümraniye TEM otoyolunda trafik kazası 3 yaralı
Demirören Haber Ajansı
İSTANBUL Ümraniye'de Çamlıca Gişelerini geçtikten sonra kontrolden çıkan minibüs, aydınlatma direğine çarptı. Araçta sıkışan şoför ile yanında bulunan bir kişi, itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak, hastaneye kaldırıldı.
İSTANBUL Ümraniye'de Çamlıca Gişelerini geçtikten sonra meydana gelen kazada; orta şeritte ilerleyen Sefer Ülger yönetimindeki minibüs, bir anda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan aydınlatma direğine çarptı.
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Çarpmanın etkisiyle takla atan araçta sürücü Ülger ve yanındaki Soner Avcı sıkıştı.
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Aracın arkasında bulunan Ertan Ülgen ise çevredeki vatandaşlar tarafından araçtan çıkartıldı.
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Olay yerine çok sayıda İtfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
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