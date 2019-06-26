İstanbul Tuzla’da feci kaza 10 yaralı
İhlas Haber Ajansı
İSTANBUL Tuzla’da bir hafriyat kamyonunun çarptığı halk otobüsünün park halindeki otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 10 kişi yaralandı.
İSTANBUL Tuzla Yayla Mahallesinde, seyir halinde olan bir hafriyat kamyonu, kavşakta karşı karşıya geldiği bir halk otobüsüne çarptı.
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Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otobüsün yol kenarında park halinde olan bir otomobile çarpmasıyla zincirleme kaza meydana geldi.
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Feci kazada 10 kişi yaralandı.
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Yaralılardan bazıları olay yerine gelen ambulans ile bazıları da kendi imkanlarıyla hastanelere gitti.
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