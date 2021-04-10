İstanbul turistlere kaldı! Onlar da ne önlemlere uydu ne de maske taktı

İstanbul Türkiye'de günlük 22 bin vaka sayısıyla tüm dünyada adeta rekor üstüne rekor kırarken, hafta sonu sokağa çıkma yasağından muaf olan turistler kentin tarihi meydan ve eserlerine akın etti. Ancak o turistlerin büyük çoğunluğunun 'çok yüksek riskli' kırmızı kent İstanbul'da maske ve mesafe kuralına hiç dikkat etmedikleri görüldü.