İstanbul turistlere kaldı! Onlar da ne önlemlere uydu ne de maske taktı
İSTANBUL'da hafta sonu sokağa çıkma yasağı turistlere yaradı. Sultanahmet Meydanı'nda turist yoğunluğu yaşanırken, turistlerin bir çoğu maske takmadan toplu olarak dolaşıp kuyruklar oluşturdular.
İstanbul Türkiye'de günlük 22 bin vaka sayısıyla tüm dünyada adeta rekor üstüne rekor kırarken, hafta sonu sokağa çıkma yasağından muaf olan turistler kentin tarihi meydan ve eserlerine akın etti. Ancak o turistlerin büyük çoğunluğunun 'çok yüksek riskli' kırmızı kent İstanbul'da maske ve mesafe kuralına hiç dikkat etmedikleri görüldü.
Sokağa çıkma kısıtlamasında Sultanahmet Meydanı'nda turist yoğunluğu yaşandı. Bir çoğu maske takmayan ve toplu olarak dolaştıkları görülen turistler zaman zaman Ayasofya Camii'ni ziyaret etmek için kuyruklar oluşturdu.
İstanbul'da havanın güzel olması nedeniyle Sultanahmet Meydanı'nı sabah saatlerinden itibaren dolduran turistler bölgede yoğunluğa neden oldu.
Turistlerin gruplar halinde dolaştıkları, bir çoğunun maske takmadığı ve maskeleri çenelerine indirdikleri görüldü.