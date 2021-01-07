İstanbul trafiğindeki akıl almaz görüntülere emniyetten önlem

Bu hareketleri yapanların öğrenci ise okuluna, ailelerine, bir iş yerinde çalışıyorsa iş yerine geri bildirimi yapılması ve onların bu yanlış hareketlerinin sergilenmesi lazım. Bu araçlar eğer sigortalıysa, zorunlu trafik sigortası ve kaskosu da daha pahalı yapılması lazım. Bunu anlamak ve bildirmek lazım. Bu bildirilirse, bu insanların bu hataları toplum nezdinde sergilenirse aileler bundan haberdar olursa, iş yerleri bu yapılan hareketlerden haberdar olursa bu bir daha yapılmaz. Çünkü bunun bedellerinin çok ağır olması lazım.