İstanbul trafiği en sakin gününü yaşıyor! Havalimanları ve otogarlar tıklım tıklım
İSTANBUL'da dün olduğu gibi bugün de havalimanları ve otogarlarda bayram hareketliliği yaşanıyor. 9 günlük tatilini şehir dışında geçirmek isteyenler İstanbul'dan ayrılıyor. Öte yandan İBB trafik yoğunluğu haritası verilerine göre İstanbul genelinde trafik yoğunluğu saat 13.50 itibarıyla yüzde 9'a kadar düştü.
Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşlar, İstanbul'daki otogarlar ve havalimanlarında yoğunluk oluşturdu.
Bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasının ardından memleketleri ile tatil bölgelerine seyahat edecek vatandaşlar, sabahtan itibaren Harem'deki otogara gelmeye başladı.
Tam kapasite çalışan ve ek sefer düzenleyen otobüs firmaları, vatandaşların bilet taleplerine yetişmekte güçlük yaşarken, otobüslerin doluluk oranı 90-95'lere ulaştı.
İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda ise sabah saatlerinde yoğunluk düne göre azalsa da otogarın akşam saatlerinde kalabalık olması bekleniyor.