İstanbul Tıp Fakültesi araştırması! Kovid-19 hastalarında uyum bozukluğu ve deliryum görülüyor

Milliyet'te yer alan habere göre, araştırma kapsamında yatarak tedavi görürken ruhsal sıkıntı yaşayan Kovid-19 hastalarının yüzde 34.6’sında tuhaf davranış ve ajitasyon, yüzde 26.9’unda uyku, yüzde 17.3’ünde kaygı bozukluğu, yüzde 15.4’ünde bilinç bozukluğu ve depresyon, yüzde 11.5’inde huzursuzluk, yüzde 9.6’sında ise tedavi reddi ile obsesyon yakınması olduğu saptandı.