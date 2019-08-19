İstanbul Taksim’de turist kadınlara dehşeti yaşatan sürücü yakalandı

İSTANBUL Beyoğlu Taksim İstiklal Caddesi üzerinde meydana gelen olayda; edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde motosikletli bir sürücü arkasına aldığı 2 turistle beraber cadde üzerinde seyretmeye başladı. Bir süre sonra sürat yapan sürücü, gidon hakimiyetini kaybederek cadde üzerinde yürüyen yayaların arasında daldı.