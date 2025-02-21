İstanbul Taksim'de polis ile vatandaşlar kar topu oynadı
Anadolu Ajansı
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İstanbul Taksim’de görevli polis memurları ile vatandaşlar kar topu oynadı.
Kentte kar yağışı etkisini sürdürürken, Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda vatandaşlar çocuklarıyla kar topu oynayarak eğlenceli vakit geçirdi.
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Şehrin birçok yerinde farklı güzellikler ortaya çıkarken, Taksim Cumhuriyet Anıtı etrafında toplanan turistler hatıra fotoğrafı çekti.
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Taksim Meydanı'nda görevli polis memurları ile vatandaşlar da kar topu oynadı.
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Polis ile vatandaşların dakikalarca birbirlerine kar topu atarak eğlendiği anlarda güzel görüntüler ortaya çıktı.
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