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İstanbul Taksim'de polis ile vatandaşlar kar topu oynadı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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İstanbul Taksim'de polis ile vatandaşlar kar topu oynadı

İstanbul Taksim’de görevli polis memurları ile vatandaşlar kar topu oynadı.

İstanbul Taksim'de polis ile vatandaşlar kar topu oynadı

Kentte kar yağışı etkisini sürdürürken, Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda vatandaşlar çocuklarıyla kar topu oynayarak eğlenceli vakit geçirdi.

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İstanbul Taksim'de polis ile vatandaşlar kar topu oynadı

Şehrin birçok yerinde farklı güzellikler ortaya çıkarken, Taksim Cumhuriyet Anıtı etrafında toplanan turistler hatıra fotoğrafı çekti.

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İstanbul Taksim'de polis ile vatandaşlar kar topu oynadı

Taksim Meydanı'nda görevli polis memurları ile vatandaşlar da kar topu oynadı.

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İstanbul Taksim'de polis ile vatandaşlar kar topu oynadı

Polis ile vatandaşların dakikalarca birbirlerine kar topu atarak eğlendiği anlarda güzel görüntüler ortaya çıktı.

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