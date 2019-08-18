İstanbul Taksim'de meydan kavgası

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
İstanbul Taksim'de meydan kavgası

İSTANBUL Beyoğlu Taksim'de Afganistan ve Pakistanlılar arasında makas ve bıçakların kullanıldığı kavga çıktı. Kavgaya polis, silah çekerek müdahale etti. Bir esnafın kavga eden kişiye hortumla su sıkması dikkat çekti.

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İSTANBUL Beyoğlu Taksim Meydanı Talimhane girişinde iki grup arasında henüz binmeyen nedenle kavga çıktı.

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Gruptakiler bıçak ve makas kullanarak birbirine saldırdı.

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Kavgaya polis müdahalede bulundu.

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Silah çeken polis, gruptakileri ayırmaya çalıştı.

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